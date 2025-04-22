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Испания. Примера
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Мальорка
Марк Доменек
Статистика
Марк Доменек - статистика
Мальорка
1 декабря 2006 (18)
#30 | Нападающий
182 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
1 : 0
22.04.2025
Мальорка
66' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
0 : 0
19.04.2025
Леганес
64' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
1 : 0
30.03.2025
Мальорка
73' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
1 : 0
22.04.2025
Мальорка
66' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
0 : 0
19.04.2025
Леганес
64' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
1 : 0
30.03.2025
Мальорка
73' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2 : 1
15.03.2025
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
2 : 1
29.11.2024
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
2 : 3
23.11.2024
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Алавес
1 : 0
01.11.2024
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
2 : 1
05.10.2024
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1 : 2
27.09.2024
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 2
23.09.2024
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 0
17.09.2024
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
1 : 2
14.09.2024
Вильярреал
1' - 46'
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0 : 1
31.08.2024
Мальорка
1' - 62'
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
0 : 0
27.08.2024
Севилья
82' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
1 : 0
24.08.2024
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
1 : 1
18.08.2024
Реал
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