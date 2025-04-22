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Ян Салас - статистика

Мальорка
10 августа 2005 (19), Сабадель
#28 | Полузащитник
182 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
1 : 0
22.04.2025
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
0 : 0
19.04.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
1 : 2
05.04.2025
Сельта
Был в запасе
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