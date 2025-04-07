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Ньюкасл
Шон Нив
Статистика
Шон Нив - статистика
Ньюкасл
27 мая 2007 (17), Ньюкасл
#78 | Нападающий
184 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лестер
0 : 3
07.04.2025
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
2 : 1
02.04.2025
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, Финал
Ливерпуль
1 : 2
16.03.2025
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Хэм
0 : 1
10.03.2025
Ньюкасл
Был в запасе
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