Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Christian Landu-Landu - статистика

Брюне
#4 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюне
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Брюне
0 : 3
23.11.2025
Сарпсборг 08
45' - 90'
79'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
5 : 0
09.11.2025
Брюне
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Брюне
2 : 1
02.11.2025
Бранн
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
25.10.2025
Брюне
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Брюне
2 : 2
18.10.2025
Русенборг
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 0
04.10.2025
Брюне
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Брюне
2 : 0
28.09.2025
Кристиансунд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Фредрикстад
1 : 1
20.09.2025
Брюне
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Брюне
0 : 2
14.09.2025
Тромсе
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Волеренга
3 : 2
30.08.2025
Брюне
80' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
ХамКам
1 : 0
17.08.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Брюне
0 : 0
10.08.2025
КФУМ-Камератене
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
2 : 0
03.08.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Брюне
1 : 3
27.07.2025
Викинг
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Тромсе
3 : 1
20.07.2025
Брюне
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Брюне
1 : 0
13.07.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
06.07.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Брюне
1 : 1
29.06.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
22.06.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Брюне
3 : 2
01.06.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Брюне
4 : 3
24.05.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
0 : 2
16.05.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Брюне
0 : 3
11.05.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Русенборг
3 : 0
04.05.2025
Брюне
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
3 : 2
27.04.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Брюне
3 : 1
21.04.2025
Хаугесунд
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Кристиансунд
2 : 1
06.04.2025
Брюне
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Брюне
0 : 1
30.03.2025
Буде-Глимт
90' - 90'
Главные новости
Заявление «Барселоны» о последнем матче Месси за сборную Аргентины
17:43
Акинфеев и Роналду – в символической сборной Тошича из бывших одноклубников
17:23
Агент Дзюбы ответил спортивному директору «Спартака», уличившему его во лжи
17:16
4
«Реал» может в 2027 году совершить два трансфера за 200+ миллионов
17:01
ФотоВ Лиге наций произошел «ассист на удаление»
16:39
1
В АПЛ сменился самый высокооплачиваемый тренер
16:11
Реакция Модрича на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
15:54
В «Спартаке» объяснили, почему Барко так долго не продлевал контракт
15:47
3
Кисляк спрогнозировал, как завершится скандал в сборной Португалии с участием Роналду
15:28
3
В «Спартаке» прокомментировали слухи о подписании Головина
15:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+