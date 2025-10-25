Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Anton Cajtoft - статистика

Брюне
#1 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюне
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
25.10.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Брюне
2 : 2
18.10.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 0
04.10.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Брюне
2 : 0
28.09.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Фредрикстад
1 : 1
20.09.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Брюне
0 : 2
14.09.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Волеренга
3 : 2
30.08.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
ХамКам
1 : 0
17.08.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Брюне
0 : 0
10.08.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
2 : 0
03.08.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Брюне
1 : 3
27.07.2025
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Тромсе
3 : 1
20.07.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Брюне
1 : 0
13.07.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
06.07.2025
Брюне
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Брюне
1 : 1
29.06.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
22.06.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Брюне
3 : 2
01.06.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Брюне
4 : 3
24.05.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
0 : 2
16.05.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Брюне
0 : 3
11.05.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Русенборг
3 : 0
04.05.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
3 : 2
27.04.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Брюне
0 : 1
30.03.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Главные новости
Заявление «Барселоны» о последнем матче Месси за сборную Аргентины
17:43
Акинфеев и Роналду – в символической сборной Тошича из бывших одноклубников
17:23
Агент Дзюбы ответил спортивному директору «Спартака», уличившему его во лжи
17:16
4
«Реал» может в 2027 году совершить два трансфера за 200+ миллионов
17:01
ФотоВ Лиге наций произошел «ассист на удаление»
16:39
1
В АПЛ сменился самый высокооплачиваемый тренер
16:11
Реакция Модрича на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
15:54
В «Спартаке» объяснили, почему Барко так долго не продлевал контракт
15:47
3
Кисляк спрогнозировал, как завершится скандал в сборной Португалии с участием Роналду
15:28
3
В «Спартаке» прокомментировали слухи о подписании Головина
15:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+