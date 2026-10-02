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Аполлон
Антреас Шиккис
Статистика
Антреас Шиккис - статистика
Аполлон
13 января 2002 (24)
#26 | Защитник
176 см
Кипр
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
1' - 46'
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Аполлон
2 : 2
19.09.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
44' - 90'
68'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кипр. Кубок 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Аполлон
2 : 4
11.08.2026
Бранн
90' - 120'
100'
Лига конференций, 3 раунд
Бранн
0 : 1
05.08.2026
Аполлон
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Аполлон
3 : 0
28.07.2026
Дила
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Дила
0 : 4
23.07.2026
Аполлон
74' - 90'
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