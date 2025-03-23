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Янсен Миллер - статистика

Канзаc Сити
2 октября 2002 (22 года)
#15 | Защитник
190 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
0 : 2
23.03.2025
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Канзаc Сити
3 : 3
16.03.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
09.03.2025
Канзаc Сити
46' - 90'
52'
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