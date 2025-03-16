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США. МЛС
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Филадельфия Юнион
Фрэнки Уэстфилд
Статистика
Фрэнки Уэстфилд - статистика
Филадельфия Юнион
9 декабря 2005 (19 лет)
#39 | Защитник
170 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 6 тур
Филадельфия Юнион
1 : 3
16.03.2025
Нэшвилл
1' - 65'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
09.03.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
02.03.2025
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
2 : 4
23.02.2025
Филадельфия Юнион
1' - 88'
64'
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