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Оливер Ларрас - статистика

Колорадо
16 сентября 2001 (23 года)
#8 | Полузащитник
178 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 7 тур
Колорадо
0 : 3
23.03.2025
Портленд
1' - 59'
США. МЛС, 4 тур
Остин
0 : 1
09.03.2025
Колорадо
1' - 83'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
3 : 3
02.03.2025
Даллас
1' - 73'
6, 72'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Лос-Анджелес
1 : 0
26.02.2025
Колорадо
1' - 90'
60'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Лос-Анджелес
1 : 0
26.02.2025
Колорадо
1' - 90'
60'
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
0 : 0
23.02.2025
Колорадо
1' - 90'
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