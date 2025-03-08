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Давид Тепсикоев - статистика

Алания
4 февраля 2008 (17 лет)
#57 | Нападающий
176 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Первая лига, 23 тур
Алания
0 : 0
08.03.2025
Тюмень
72' - 90'
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