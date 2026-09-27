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МЛС 2026
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Портленд
Ian Smith
Статистика
Ian Smith - статистика
Портленд
#23 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
67' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
76' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
1' - 83'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
81' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
67' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
76' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Даллас
2 : 1
13.09.2026
Портленд
1' - 83'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
81' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
75' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Портленд
2 : 1
02.08.2026
Сиэтл
88' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
2 : 1
26.07.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Портленд
2 : 2
23.07.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 5
17.07.2026
Портленд
90' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
56' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
67' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
59' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Портленд
6 : 0
10.05.2026
Канзаc Сити
61' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.05.2026
Портленд
59' - 90'
82'
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
19.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Портленд
2 : 1
11.04.2026
Лос-Анджелес
64' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
05.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Портленд
1 : 1
22.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
68' - 90'
77'
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
3 : 2
15.03.2026
Портленд
71' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 4
08.03.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
67'
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
84' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Портленд
3 : 2
22.02.2026
Коламбус
90' - 90'
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