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Астерас
Федерико Македа
Статистика
€ 150 тыс
Федерико Македа - статистика
Астерас
22 августа 1991 (35), Рим
#9 | Нападающий
184 см | 76 кг
Италия
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
1' - 74'
31'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
75' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
3 : 1
23.08.2026
Астерас
73' - 90'
78'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
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Команда
И
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Астерас
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
1' - 74'
31'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
75' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
3 : 1
23.08.2026
Астерас
73' - 90'
78'
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