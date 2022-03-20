Ники Мяенпяя - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ники
|Фамилия
|Мяенпяя
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 1985 (38 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ники
|Фамилия
|Мяенпяя
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 1985 (38 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|16
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|14.05.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|08.05.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|4:3
|Болонья (Болонья)
|4'
|05.05.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|23.04.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Аталанта (Бергамо)
|16.04.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|10.04.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|02.04.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|20.03.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|14.03.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Лацио (Рим)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:2
|Рома (Рим)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|26.10.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|18.10.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|01.10.2021
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|27.09.2021
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Торино (Турин)
|22.09.2021
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Венеция (Венеция)
|19.09.2021
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|11.09.2021
|46' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|88'
|22.08.2021
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Венеция (Венеция)