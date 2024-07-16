Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2024/2025 Финляндия. Вейккауслига 2024 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Италия. Серия А 2021/2022 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013