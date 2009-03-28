Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джамшид Магеррамов - статистика

    Имя Джамшид
    Фамилия Магеррамов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 октября 1983 (39 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.06.2009 Был в запасе Азербайджан 0:1 Уэльс
    28.03.2009 1' -90' Россия 2:0 Азербайджан
    • Читайте нас: 
    11