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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Уэльс
Азербайджан - Уэльс: обзор матча 06 июня 2009
Азербайджан
06.06.2009, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 7 тур
0 : 1
Завершен
Уэльс
41'
Д. Эдвардс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Уэльс
Замена
️️️️
С. Чёрч
Замена
С. Воукс
️️️️
Р. Эрншоу
Замена
В. Надиров
️️️️
Д. Ахмятов
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
А. Набиев
Замена
Б. Субашич
️️️️
Ф. Луис Рамим
ГОЛ! 0:1!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Р. Эрншоу
Желтая карточка
К. Морган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
(К)
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
3
Акил Набиев
ЛП
16
Зейнал Зейналов
ЦП
6
Эльмар Бахшиев
ЦП
20
Фабио Луис Рамим
АП
0
Вагиф Джавадов
ПП
11
Даниэль Ахмятов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Крис Гантер
ЛЗ
6
Левин Ньятанга
ЦЗ
14
Крейг Морган
ЦЗ
0
Нил Ирдли
ПЗ
16
Джо Ледли
(К)
ЛП
6
Эшли Уилльямс
ОП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Азербайджан
12
Рауф Мехтиев
ВР
0
Джамшид Магеррамов
ПЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
10
Бранимир Субашич
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
21
Льюис Прайс
ВР
14
Шон МакДональд
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-1-1
12
Велиев
2
Маликов
21
Левин
14
Садыгов
0
Шукуров
3
Набиев
16
Зейналов
6
Бахшиев
0
Джавадов
20
Рамим
11
Ахмятов
4-1-3-2
1
Хеннесси
0
Ирдли
6
Ньятанга
14
Морган
2
Гантер
6
Уилльямс
14
Эдвардс
10
Рэмзи
16
Ледли
18
Эрншоу
23
Чёрч
3
Набиев
16
Гусейнов
16
Гусейнов
3
Набиев
20
Рамим
10
Субашич
10
Субашич
20
Рамим
11
Ахмятов
17
Надиров
17
Надиров
11
Ахмятов
18
Эрншоу
18
Воукс
18
Воукс
18
Эрншоу
Остались в запасе
Азербайджан
Уэльс
12
Рауф Мехтиев
ВР
0
Джамшид Магеррамов
ПЗ
Главный тренер
Берти Фогтс
1
Боаз Майхилл
ВР
21
Льюис Прайс
ВР
14
Шон МакДональд
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Джон Тошак
Остались в запасе
12
Рауф Мехтиев
ВР
0
Джамшид Магеррамов
ПЗ
Остались в запасе
1
Боаз Майхилл
ВР
21
Льюис Прайс
ВР
14
Шон МакДональд
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Джон Тошак
Статистика матча Азербайджан - Уэльс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Помощники судьи:
Петер Мартинссон (Швеция)
Штефан Виттберг (Швеция)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
"Спорт" 18:55 (прямая)
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