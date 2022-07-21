Салахат Агаев - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Салахат
|Фамилия
|Агаев
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|192
|Вес
|83
|Имя
|Салахат
|Фамилия
|Агаев
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|192
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Габала (Габала)
|2:1
|Фехервар (Секешфехервар)
|21.07.2022
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|4:1
|Габала (Габала)