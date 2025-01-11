Адриан Арну - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Арну
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паленсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Арну
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паленсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.01.2025
|Был в запасе
|Вальядолид
|0:3
|Реал
|Испания. Примера, 21 тур
|17.01.2025
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|11.01.2025
|Был в запасе
|Вальядолид
|1:0
|Бетис
|Испания. Примера, 19 тур