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Вальядолид
Коке Иглесиас
Статистика
Коке Иглесиас - статистика
Вальядолид
16 марта 2005 (19 лет)
#32 | Защитник
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
0 : 3
25.01.2025
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
2 : 1
17.01.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 0
11.01.2025
Бетис
Был в запасе
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