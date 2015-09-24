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    Кахабер Аладашвили - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Кахабер
    Фамилия Аладашвили
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.2015 1' -90' Уфа (Уфа) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.09.2015 1' -63' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Рубин (Казань)
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