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    Ибрахима Гнану - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Ибрахима
    Фамилия Гнану
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2012 1' -90' Судан 2:1 Буркина-Фасо
    26.01.2012 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:0 Буркина-Фасо
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