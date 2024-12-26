Джастин Девенни - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Девенни
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Девенни
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2025
|68' - 90'
|Вест Хэм
|0:2
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|15.01.2025
|79' - 90'
|Лестер
|0:2
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 21 тур
|12.01.2025
|64' - 90'
|Кристал Пэлас
|1:0
|Стокпорт Каунти
|Англия. Кубок, 3 раунд
|04.01.2025
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 20 тур
|29.12.2024
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|2:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 19 тур
|26.12.2024
|88' - 90'
|Борнмут
|0:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 18 тур