Валентин Пеццолези - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Пеццолези
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тенерифе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 2007 (17 лет)
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Пеццолези
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тенерифе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.01.2025
|Был в запасе
|Реал
|4:1
|Лас-Пальмас
|Испания. Примера, 20 тур
|05.01.2025
|Был в запасе
|Эльче
|4:0
|Лас-Пальмас
|Испания. Кубок, 1/16 финала