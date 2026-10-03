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Испания. Сегунда
Команды
Кадис
Borja Vázquez
Статистика
Borja Vázquez - статистика
Кадис
#20 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 8 тур
Кадис
4 : 0
03.10.2026
Леганес
78' - 90'
83'
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
1' - 56'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 60'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
1' - 72'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
46' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
8
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 8 тур
Кадис
4 : 0
03.10.2026
Леганес
78' - 90'
83'
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
1' - 56'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 60'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
1' - 72'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
46' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
1 : 1
30.08.2026
Вальядолид
62' - 90'
75'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эльденсе
2 : 2
22.08.2026
Кадис
73' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Кадис
0 : 0
15.08.2026
Сельта (Б)
63' - 90'
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