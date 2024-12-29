Зак Эббот - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Эббот
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 2006 (18 лет)
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Эббот
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.01.2025
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|2:0
|Лутон Таун
|Англия. Кубок, 3 раунд
|29.12.2024
|Был в запасе
|Эвертон
|0:2
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 19 тур