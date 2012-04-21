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Элсон
Статистика
Элсон - статистика
Завершил карьеру
16 ноября 1981 (44), Консейсан-ду-Арагуая
#7 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 10 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
21.04.2012
Ростов (мол)
1' - 90'
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