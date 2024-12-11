Киан Эшфорд - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Киан
|Фамилия
|Эшфорд
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Киан
|Фамилия
|Эшфорд
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 сентября 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.01.2025
|1' - 76'
|Шеффилд Юнайтед
|0:1
|Кардифф
|Англия. Кубок, 3 раунд
|19'
|04.01.2025
|1' - 79'
|Мидлсбро
|1:1
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 26 тур
|01.01.2025
|1' - 69'
|Кардифф
|1:1
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 25 тур
|6'
|29.12.2024
|1' - 89'
|Уотфорд
|1:2
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 24 тур
|42'
|26.12.2024
|68' - 90'
|Оксфорд
|3:2
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 23 тур
|82'
|21.12.2024
|83' - 90'
|Кардифф
|0:2
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 22 тур
|11.12.2024
|Был в запасе
|Кардифф
|0:2
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 20 тур