Джош Хонохэн - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Хонохэн
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 2001 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Хонохэн
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 2001 (23 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.12.2024
|1' - 90'
|Челси
|5:1
|Шэмрок Роверс
|Лига конференций, 6 тур
|12.12.2024
|1' - 67'
|Шэмрок Роверс
|3:0
|Борац
|Лига конференций, 5 тур
|28'