Ален Шерри - статистика
#71 | Вратарь
|Имя
|Ален
|Фамилия
|Шерри
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 декабря 1997 (27 лет)
|Рост
|197
|Имя
|Ален
|Фамилия
|Шерри
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шкодер
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 декабря 1997 (27 лет)
|Рост
|197
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.12.2024
|1' - 90'
|Венеция
|2:1
|Кальяри
|Италия. Серия А, 17 тур
|17.12.2024
|Был в запасе
|Ювентус
|4:0
|Кальяри
|Италия. Кубок, 1/8 финала
|14.12.2024
|1' - 90'
|Кальяри
|0:1
|Аталанта
|Италия. Серия А, 16 тур
|08.12.2024
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:0
|Кальяри
|Италия. Серия А, 15 тур
|29.11.2024
|1' - 90'
|Кальяри
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2024
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|24.09.2024
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|12.08.2024
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Каррарезе (Каррара)