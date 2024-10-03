Хамза Игамане - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Игамане
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Темара
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 2002 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Игамане
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Темара
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 2002 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.12.2024
|1' - 79'
|Рейнджерс
|1:1
|Тоттенхэм
|Лига Европы, 6 тур
|47'
|08.12.2024
|1' - 80'
|Росс Каунти
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
|6'
|04.12.2024
|1' - 66'
|Рейнджерс
|6:0
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
|55'
|01.12.2024
|1' - 76'
|Сент-Джонстон
|0:1
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
|28.11.2024
|1' - 69'
|Ницца
|1:4
|Рейнджерс
|Лига Европы, 5 тур
|45' 54' 35'
|23.11.2024
|79' - 90'
|Рейнджерс
|1:1
|Данди Юнайтед
|Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|4
|4
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2024
|1' -79'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|47'
|28.11.2024
|1' -69'
|Ницца (Ницца)
|1:4
|Рейнджерс (Глазго)
|45' 54' 35'
|07.11.2024
|85' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|87'
|24.10.2024
|57' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|ФКСБ (Бухарест)
|72'
|03.10.2024
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:4
|Лион (Лион)