Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Хамза Игамане - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Хамза
    Фамилия Игамане
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Темара
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 2002 (22 года)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.12.2024 1' - 79' Рейнджерс 1:1 Тоттенхэм Лига Европы, 6 тур
    47'
    08.12.2024 1' - 80' Росс Каунти 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
    6'
    04.12.2024 1' - 66' Рейнджерс 6:0 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
    55'
    01.12.2024 1' - 76' Сент-Джонстон 0:1 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
    28.11.2024 1' - 69' Ницца 1:4 Рейнджерс Лига Европы, 5 тур
    45' 54' 35'
    23.11.2024 79' - 90' Рейнджерс 1:1 Данди Юнайтед Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 4 4 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2024 1' -79' Рейнджерс (Глазго) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    47'
    28.11.2024 1' -69' Ницца (Ницца) 1:4 Рейнджерс (Глазго)
    45' 54' 35'
    07.11.2024 85' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    87'
    24.10.2024 57' -90' Рейнджерс (Глазго) 4:0 ФКСБ (Бухарест)
    72'
    03.10.2024 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:4 Лион (Лион)
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 