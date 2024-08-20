Бранко Павич - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Бранко
|Фамилия
|Павич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2006 (18 лет)
|Имя
|Бранко
|Фамилия
|Павич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.12.2024
|Был в запасе
|Динамо
|1:1
|Славен Белупо
|Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
|01.12.2024
|Был в запасе
|Хайдук
|1:0
|Динамо
|Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
|27.11.2024
|1' - 90'
|Динамо
|0:3
|Боруссия Д
|Лига чемпионов, 5 тур
|23.11.2024
|Был в запасе
|Динамо
|0:0
|Риека
|Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2024
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:3
|Боруссия Д (Дортмунд)
|28.08.2024
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|20.08.2024
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:0
|Карабах (Агдам)