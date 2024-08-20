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    Бранко Павич - статистика

    #66 | Полузащитник
    Имя Бранко
    Фамилия Павич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 2006 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.12.2024 Был в запасе Динамо 1:1 Славен Белупо Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
    01.12.2024 Был в запасе Хайдук 1:0 Динамо Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
    27.11.2024 1' - 90' Динамо 0:3 Боруссия Д Лига чемпионов, 5 тур
    23.11.2024 Был в запасе Динамо 0:0 Риека Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2024 1' -90' Динамо (Загреб) 0:3 Боруссия Д (Дортмунд)
    28.08.2024 Был в запасе Карабах (Агдам) 0:2 Динамо (Загреб)
    20.08.2024 Был в запасе Динамо (Загреб) 3:0 Карабах (Агдам)
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