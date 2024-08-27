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    Анте Крнак - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Анте
    Фамилия Крнак
    Команда Норвич Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 2003 (20 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.11.2024 1' - 87' Норвич Сити 4:2 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 18 тур
    25' 33' 81'
    26.11.2024 1' - 90' Норвич Сити 6:1 Плимут Аргайл Англия. Чемпионшип, 17 тур
    82'
    23.11.2024 1' - 64' Вест Бромвич 2:2 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 16 тур
    09.11.2024 1' - 90' Норвич Сити 0:2 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 15 тур
    05.11.2024 1' - 90' Шеффилд Уэнсдэй 2:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2024 1' -83' Кристал Пэлас (Лондон) 4:0 Норвич Сити (Норвич)
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