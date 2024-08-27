Анте Крнак - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Крнак
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Крнак
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.11.2024
|1' - 87'
|Норвич Сити
|4:2
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 18 тур
|25' 33' 81'
|26.11.2024
|1' - 90'
|Норвич Сити
|6:1
|Плимут Аргайл
|Англия. Чемпионшип, 17 тур
|82'
|23.11.2024
|1' - 64'
|Вест Бромвич
|2:2
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 16 тур
|09.11.2024
|1' - 90'
|Норвич Сити
|0:2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 15 тур
|05.11.2024
|1' - 90'
|Шеффилд Уэнсдэй
|2:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2024
|1' -83'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|4:0
|Норвич Сити (Норвич)