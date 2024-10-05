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    Том Феллоус - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Феллоус
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Родной город Солихалл
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 2003 (21 год)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.11.2024 1' - 75' Престон 1:1 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 18 тур
    13'
    26.11.2024 1' - 90' Сандерленд 0:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 17 тур
    23.11.2024 1' - 70' Вест Бромвич 2:2 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 16 тур
    43'
    10.11.2024 1' - 54' Халл Сити 1:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 15 тур
    07.11.2024 1' - 64' Вест Бромвич 0:0 Бернли Англия. Чемпионшип, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 18 0 7 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2024 1' -75' Престон (Престон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13'
    26.11.2024 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    23.11.2024 1' -70' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Норвич Сити (Норвич)
    43'
    10.11.2024 1' -54' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    07.11.2024 1' -64' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Бернли (Бернли)
    01.11.2024 63' -90' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    26.10.2024 71' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    23.10.2024 1' -58' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.10.2024 1' -70' Оксфорд (Оксфорд) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    05.10.2024 1' -81' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    01.10.2024 54' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.09.2024 1' -75' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    65'
    21.09.2024 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Плимут Аргайл (Плимут)
    15.09.2024 1' -67' Портсмут (Портсмут) 0:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    1' 63'
    31.08.2024 1' -74' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Суонси (Суонси)
    24.08.2024 1' -69' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18' 31'
    17.08.2024 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Лидс (Лидс)
    10.08.2024 1' -81' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    51'
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