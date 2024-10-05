Том Феллоус - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Феллоус
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Солихалл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 2003 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Том
|Фамилия
|Феллоус
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Солихалл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 2003 (21 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.11.2024
|1' - 75'
|Престон
|1:1
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 18 тур
|13'
|26.11.2024
|1' - 90'
|Сандерленд
|0:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 17 тур
|23.11.2024
|1' - 70'
|Вест Бромвич
|2:2
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 16 тур
|43'
|10.11.2024
|1' - 54'
|Халл Сити
|1:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 15 тур
|07.11.2024
|1' - 64'
|Вест Бромвич
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|18
|0
|7
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2024
|1' -75'
|Престон (Престон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13'
|26.11.2024
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|23.11.2024
|1' -70'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|43'
|10.11.2024
|1' -54'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|07.11.2024
|1' -64'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Бернли (Бернли)
|01.11.2024
|63' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.10.2024
|71' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|23.10.2024
|1' -58'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.10.2024
|1' -70'
|Оксфорд (Оксфорд)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|05.10.2024
|1' -81'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|01.10.2024
|54' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.09.2024
|1' -75'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|65'
|21.09.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Плимут Аргайл (Плимут)
|15.09.2024
|1' -67'
|Портсмут (Портсмут)
|0:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1' 63'
|31.08.2024
|1' -74'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|24.08.2024
|1' -69'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18' 31'
|17.08.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|10.08.2024
|1' -81'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|51'