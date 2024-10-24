Сэм Рак-Сакьи - статистика
#51 | Полузащитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Рак-Сакьи
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 2005 (19 лет)
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Рак-Сакьи
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.11.2024
|90' - 90'
|Хайденхайм
|0:2
|Челси
|Лига конференций, 4 тур
|07.11.2024
|79' - 90'
|Челси
|8:0
|Ноа
|Лига конференций, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2024
|90' -90'
|Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)
|0:2
|Челси (Лондон)
|07.11.2024
|79' -90'
|Челси (Лондон)
|8:0
|Ноа (Армавир)
|24.10.2024
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:4
|Челси (Лондон)