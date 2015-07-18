Юрий Соломка - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Соломка
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1990 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Соломка
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1990 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|4:0
|Черноморец (Одесса)
|02.08.2015
|88' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Динамо (Киев)
|26.07.2015
|75' -90'
|Днепр (Днепр)
|4:2
|Черноморец (Одесса)
|18.07.2015
|46' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:2
|Черноморец (Одесса)