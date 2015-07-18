Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Соломка - статистика

    #78 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Соломка
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1990 (33 года)
    Рост 184
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 4:0 Черноморец (Одесса)
    02.08.2015 88' -90' Черноморец (Одесса) 0:2 Динамо (Киев)
    26.07.2015 75' -90' Днепр (Днепр) 4:2 Черноморец (Одесса)
    18.07.2015 46' -90' Олимпик (Донецк) 2:2 Черноморец (Одесса)
    • Читайте нас: 
    11