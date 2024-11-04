Эмилиано Амор - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Амор
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1995 (29 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Амор
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1995 (29 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.11.2024
|1' - 90'
|Россия
|4:0
|Сирия
|Товарищеские матчи. Сборные
|10.11.2024
|1' - 76'
|Депортес Копиапо
|1:1
|Коло-Коло
|Чили. Примера, 30 тур
|04.11.2024
|59' - 90'
|Коло-Коло
|3:0
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 29 тур