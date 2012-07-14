Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павел Грищенко - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Александрович
    Фамилия Грищенко
    Команда Даугава
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июля 1990 (32 года)
    Рост 167
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 0:1 Металлург (Донецк)
    05.08.2012 46' -90' Металлург (Донецк) 2:2 Металлист (Харьков)
    22.07.2012 Был в запасе Металлург (Донецк) 1:2 Заря (Луганск)
    14.07.2012 87' -90' Динамо (Киев) 1:0 Металлург (Донецк)
    • Читайте нас: 
    11