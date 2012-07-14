Павел Грищенко - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Грищенко
|Команда
|Даугава
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1990 (32 года)
|Рост
|167
|Вес
|60
|Имя
|Павел
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Грищенко
|Команда
|Даугава
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1990 (32 года)
|Рост
|167
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|05.08.2012
|46' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|22.07.2012
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|1:2
|Заря (Луганск)
|14.07.2012
|87' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Металлург (Донецк)