Руайри Макконвилл - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Руайри
|Фамилия
|Макконвилл
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Руайри
|Фамилия
|Макконвилл
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.11.2024
|86' - 90'
|Северная Ирландия
|2:0
|Беларусь
|Лига наций, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2024
|86' -90'
|Северная Ирландия
|2:0
|Беларусь