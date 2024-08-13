Юки Охаси - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Юки
|Фамилия
|Охаси
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1996 (28 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Юки
|Фамилия
|Охаси
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 июля 1996 (28 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.11.2024
|80' - 90'
|Индонезия
|0:4
|Япония
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
|09.11.2024
|1' - 78'
|Кардифф
|1:3
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 15 тур
|06.11.2024
|1' - 78'
|Блэкберн
|0:2
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 14 тур
|02.11.2024
|1' - 72'
|Блэкберн
|0:2
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 13 тур
|26.10.2024
|59' - 90'
|Уотфорд
|1:0
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 12 тур
|23.10.2024
|1' - 83'
|Блэкберн
|0:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 11 тур
|19.10.2024
|59' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2024
|65' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|13.08.2024
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|1:6
|Блэкберн (Блэкберн)
|31' 88'