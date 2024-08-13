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    Юки Охаси - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Юки
    Фамилия Охаси
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 июля 1996 (28 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.11.2024 80' - 90' Индонезия 0:4 Япония Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 5 тур
    09.11.2024 1' - 78' Кардифф 1:3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 15 тур
    06.11.2024 1' - 78' Блэкберн 0:2 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 14 тур
    02.11.2024 1' - 72' Блэкберн 0:2 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 13 тур
    26.10.2024 59' - 90' Уотфорд 1:0 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 12 тур
    23.10.2024 1' - 83' Блэкберн 0:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 11 тур
    19.10.2024 59' - 90' Блэкберн 1:0 Суонси Англия. Чемпионшип, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 2 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2024 65' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    13.08.2024 1' -90' Стокпорт Каунти (Стокпорт) 1:6 Блэкберн (Блэкберн)
    31' 88'
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