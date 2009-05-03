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    Сосланбек Аршиев - статистика

    #66 | Вратарь
    Имя Сосланбек
    Отчество Арсенович
    Фамилия Аршиев
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 января 1989 (34 года)
    Рост 190
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2009 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    03.05.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Носта (Новотроицк)
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