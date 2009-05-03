Сосланбек Аршиев - статистика
#66 | Вратарь
|Имя
|Сосланбек
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Аршиев
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|76
|Имя
|Сосланбек
|Отчество
|Арсенович
|Фамилия
|Аршиев
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2009
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.05.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Носта (Новотроицк)