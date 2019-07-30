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    Дмитрий Абакумов - статистика

    #98 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Абакумов
    Команда Луч
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 июля 1989 (33 года)
    Рост 185
    Вес 76
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арарат-Армения 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2019 1' -90' Арарат-Армения (Ереван) 2:1 Дюделанж (Дюделанж)
    14.08.2019 1' -90' Сабуртало (Тбилиси) 0:2 Арарат-Армения (Ереван)
    30.07.2019 Был в запасе Линкольн (Гибралтар) 1:2 Арарат-Армения (Ереван)
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