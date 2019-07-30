Дмитрий Абакумов - статистика
#98 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Абакумов
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Абакумов
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат-Армения
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2019
|1' -90'
|Арарат-Армения (Ереван)
|2:1
|Дюделанж (Дюделанж)
|14.08.2019
|1' -90'
|Сабуртало (Тбилиси)
|0:2
|Арарат-Армения (Ереван)
|30.07.2019
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|1:2
|Арарат-Армения (Ереван)