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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Иберия 1999 - Арарат-Армения
Иберия 1999 - Арарат-Армения: обзор матча 14 августа 2019
Иберия 1999
14.08.2019, среда, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Арарат-Армения
10'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Иберия 1999 - Арарат-Армения
37'
Желтая карточка
А. Кобялко
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Кобялко
Начало матча
Статистика матча Иберия 1999 - Арарат-Армения
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Иберия 1999
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
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