Мустафа Джимет - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Джимет
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Мустафа
|Фамилия
|Джимет
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.11.2024
|1' - 90'
|Минск
|1:1
|Славия-Мозырь
|Беларусь. Высшая лига, 27 тур
|27.10.2024
|1' - 90'
|Шахтер
|0:1
|Минск
|Беларусь. Высшая лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|27.10.2024
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Минск (Минск)
|24.09.2024
|1' -90'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|20.09.2024
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Минск (Минск)
|16.09.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|3:1
|Гомель (Гомель)