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    Мустафа Джимет - статистика

    #71 | Нападающий
    Имя Мустафа
    Фамилия Джимет
    Команда Минск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 2003 (21 год)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.11.2024 1' - 90' Минск 1:1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 27 тур
    27.10.2024 1' - 90' Шахтер 0:1 Минск Беларусь. Высшая лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2024 1' -90' Минск (Минск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    27.10.2024 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Минск (Минск)
    24.09.2024 1' -90' Динамо Мн (Минск) 2:0 Минск (Минск)
    20.09.2024 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Минск (Минск)
    16.09.2024 1' -90' Минск (Минск) 3:1 Гомель (Гомель)
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