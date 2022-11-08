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Джуниор Станислас
Статистика
Джуниор Станислас - статистика
Завершил карьеру
26 ноября 1989 (36)
#19 | Нападающий
188 см | 85 кг
Англия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Борнмут
1
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 1
08.11.2022
Эвертон
1' - 66'
47'
7'
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