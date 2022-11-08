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    Джуниор Станислас - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Джуниор
    Фамилия Станислас
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1989 (33 года)
    Рост 188
    Вес 85
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 1 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -66' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    47' 7'
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