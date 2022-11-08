Джуниор Станислас - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джуниор
|Фамилия
|Станислас
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Джуниор
|Фамилия
|Станислас
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -66'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|47' 7'