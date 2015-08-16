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    Евгений Бохашвили - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Бохашвили
    Команда Волынь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1993 (30 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2015 19' -64' Волынь (Луцк) 1:0 Олимпик (Донецк)
    16.08.2015 52' -75' Сталь (Каменское) 1:2 Волынь (Луцк)
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