Евгений Бохашвили - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бохашвили
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Бохашвили
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2015
|19' -64'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2015
|52' -75'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Волынь (Луцк)