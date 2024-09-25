Джош Николс - статистика
#51 | Защитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Николс
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июля 2006 (18 лет)
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Николс
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.10.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|2:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 9 тур
|28.09.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|4:2
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2024
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|5:1
|Болтон (Болтон)