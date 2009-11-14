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    Златан Байрамович - статистика

    Полузащитник
    Имя Златан
    Фамилия Байрамович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 августа 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2009 1' -86' Босния и Герцеговина 0:1 Португалия
    14.11.2009 Был в запасе Португалия 1:0 Босния и Герцеговина
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