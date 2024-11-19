Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2024 Кубок Азии 2023 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Marbella Cup 2012 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2010 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009