Ли Бонис - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Бонис
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Портадаун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1999 (25 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Бонис
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Портадаун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1999 (25 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.10.2024
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|5:0
|Болгария
|Лига наций, 4 тур
|12.10.2024
|Был в запасе
|Беларусь
|0:0
|Северная Ирландия
|Лига наций, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ларн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2024
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Ларн (Ларн)