Пирс Чарльз - статистика
#47 | Вратарь
|Имя
|Пирс
|Фамилия
|Чарльз
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 июля 2005 (19 лет)
|Имя
|Пирс
|Фамилия
|Чарльз
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 июля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.10.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:2
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 10 тур
|15.10.2024
|1' - 90'
|Северная Ирландия
|5:0
|Болгария
|Лига наций, 4 тур
|12.10.2024
|1' - 90'
|Беларусь
|0:0
|Северная Ирландия
|Лига наций, 3 тур
|05.10.2024
|Был в запасе
|Ковентри
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Чемпионшип, 9 тур
|02.10.2024
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Чемпионшип, 8 тур
|28.09.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 7 тур
|21.09.2024
|Был в запасе
|Лутон Таун
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Чемпионшип, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2024
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|88'
|27.08.2024
|1' -90'
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|1:5
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|14.08.2024
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)