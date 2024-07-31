Юхани Пиккарайнен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Юхани
|Фамилия
|Пиккарайнен
|Команда
|Ильвес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Юхани
|Фамилия
|Пиккарайнен
|Команда
|Ильвес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.10.2024
|1' - 90'
|Ильвес
|4:0
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
|31'
|13.10.2024
|Был в запасе
|Финляндия
|1:3
|Англия
|Лига наций, 4 тур
|04.10.2024
|1' - 90'
|ВПС
|0:2
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
|28.09.2024
|1' - 90'
|ХИК
|0:1
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
|24.09.2024
|1' - 90'
|Ильвес
|1:0
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ильвес
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Ильвес (Тампере)
|08.08.2024
|1' -90'
|Ильвес (Тампере)
|1:1
|Юргорден (Стокгольм)
|47'
|31.07.2024
|1' -123'
|Аустрия (Вена)
|4:4
(4:5)п
|Ильвес (Тампере)
|95'